«Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк» благодаря трипл-даблу Леброна Джеймса

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Нью-Йорком» со счетом 122:115 OT (29:42, 27:29, 31:13, 24:27, 11:4).

Лучшим в этой встрече был лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 10 передач. Энтони Дэвис к 28 очкам добавил 17 подборов.

У «Нью-Йорка» 36 очков набрал Ар Джей Барретт, а Джулиус Рэндл собрал дабл-дабл из 32 очков и 16 подборов.

👑 103 Triple Doubles 👑

LeBron and the @Lakers overcome a massive 21 point deficit as LBJ logs his 103rd career triple-double! #LakeShow@KingJames: 29 PTS, 13 REB, 10 AST pic.twitter.com/yowGswcPCn