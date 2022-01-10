«Даллас» выиграл у «Чикаго», Дончич оформил трипл-дабл, «Лейкерс» уступили «Мемфису»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Даллас» одержал домашнюю победу над «Чикаго» — 113:99 (22:32, 32:23, 29:24, 30:20).

Лучшим в этой игре был словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 22 очков, 14 подборов и 14 передач.

«Даллас» выиграл шестой матч кряду. «Чикаго» прервал серию из девяти побед.

💫 @luka7doncic's BIG triple-double powers the @dallasmavs to 6 wins in a row!

22 PTS

14 REB

14 AST pic.twitter.com/o5prdtWlj8 — NBA (@NBA) January 10, 2022

Еще в одном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл на своей площадке «Мемфису» со счетом 119:127 (27:27, 25:38, 31:42, 36:20).

В составе победителей выделялся Джарен Джексон, в активе которого 21 очко, 12 подборов и 6 блок-шотов.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс собрал коллекцию из 35 очков, 9 подборов и 7 передач.

«Мемфис» продлил победную серию до девяти матчей.

😱 LeBron!

He's up to 23 PTS as the @Lakers take on the Grizzlies on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/1W2LF5sUxx — NBA (@NBA) January 10, 2022

Результаты остальных матчей:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта» 106:93 (31:23, 28:30, 27:20, 20:20)

«Торонто» — «Нью-Орлеан» 105:101 (27:26, 22:22, 30:29, 26:24)

«Орландо» — «Вашингтон» 100:102 (26:20, 23:22, 22:25, 29:35)

«Оклахома-Сити» — «Денвер» 95:99 (23:36, 26:25, 29:19, 17:19)

«Хьюстон» — «Миннесота» 123:141 (26:36, 28:39, 34:36, 35:30)

«Голден Стэйт» — «Кливленд» 96:82 (24:21, 27:25, 28:14, 17:22)

«Портленд» — «Сакраменто» 103:88 (27:21, 26:19, 29:27, 21:21)