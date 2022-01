«Даллас» выиграл у «Чикаго», Дончич оформил трипл-дабл, «Лейкерс» уступили «Мемфису»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Даллас» одержал домашнюю победу над «Чикаго» — 113:99 (22:32, 32:23, 29:24, 30:20).

Лучшим в этой игре был словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 22 очков, 14 подборов и 14 передач.

«Даллас» выиграл шестой матч кряду. «Чикаго» прервал серию из девяти побед.

💫 @luka7doncic 's BIG triple-double powers the @dallasmavs to 6 wins in a row! 22 PTS 14 REB 14 AST pic.twitter.com/o5prdtWlj8

Еще в одном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл на своей площадке «Мемфису» со счетом 119:127 (27:27, 25:38, 31:42, 36:20).

В составе победителей выделялся Джарен Джексон, в активе которого 21 очко, 12 подборов и 6 блок-шотов.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс собрал коллекцию из 35 очков, 9 подборов и 7 передач.

«Мемфис» продлил победную серию до девяти матчей.

😱 LeBron!

He's up to 23 PTS as the @Lakers take on the Grizzlies on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/1W2LF5sUxx