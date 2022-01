«Финикс» выиграл у «Клипперс», Крис Пол оформил трипл-дабл

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Финикс» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:89 (21:20, 35:20, 19:26, 31:23).

Лучшим в этой игре был лидер «Финикса» Крис Пол, оформивший трипл-дабл из 14 очков, 13 подборов и 10 передач. Кэмерон Джонсон набрал 24 очка.

У «Клипперс» самым активным был Маркус Моррис, в активе которого 32 очка.

«Клипперс» проиграл три из четырех последних матчей.

