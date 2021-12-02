«Милуоки» обыграл «Шарлотт», Адетокумбо набрал 40 очков, «Сакраменто» победил «Клипперс»

«Милуоки» одержал домашнюю победу над «Шарлотт» со счетом 127:125 (25:41, 35:27, 37:27, 30:30).
Автором победного броска за две секунды до финальной сирены стал форвард хозяев Яннис Адетокумбо, набравший в этой игре 40 очков. Также в его активе 12 подборов и 9 передач.
Giannis 🚂— NBA (@NBA) December 2, 2021
The @Bucks game-winner in #PhantomCam. pic.twitter.com/0e57umP7Sl
В составе «Шарлотт» выделялся Ламело Болл, в активе которого 36 очков и 9 передач.
«Милуоки» продлил победную серию до восьми матчей.
Giannis: 40 PTS, 12 REB, 9 AST— NBA (@NBA) December 2, 2021
LaMelo: 36 PTS, 9 AST, 8 3PM@Giannis_An34 and @MELOD1P had an epic showdown in Milwaukee 🔥 pic.twitter.com/kQxYp7M8qn
«Сакраменто» выиграл на выезде у «Лос-Анджелес Клипперс» — 124:115 (29:21, 33:31, 37:24, 25:39).
Лучшими в составе победителей были Де'Аарон Фокс (24 очка) и Теренс Дэвис (23). Ришон Холмс оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов.
Хорватский центровой «Клипперс» Ивица Зубац набрал 17 очков и сделал 7 подборов.
«Клипперс» проиграли четыре из пяти последних матчей.
Результаты остальных матчей
«Вашингтон» — «Миннесота» 115:107 (24:24, 29:33, 38:31, 24:19)
«Индиана» — «Атланта» 111:114 (29:38, 28:27, 31:22, 23:27)
«Орландо» — «Денвер» 108:103 (15:29, 32:34, 32:20, 29:20)
«Бостон» — «Филадельфия» 88:87 (21:20, 23:20, 20:23, 24:24)
«Майами» — «Кливленд» 85:111 (16:31, 27:30, 20:26, 22:24)
«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» 110:114 (26:24, 34:29, 21:20, 29:41)
«Нью-Орлеан» — «Даллас» 107:139 (23:41, 23:26, 29:35, 32:37)