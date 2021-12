«Милуоки» обыграл «Шарлотт», Адетокумбо набрал 40 очков, «Сакраменто» победил «Клипперс»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Милуоки» одержал домашнюю победу над «Шарлотт» со счетом 127:125 (25:41, 35:27, 37:27, 30:30).

Автором победного броска за две секунды до финальной сирены стал форвард хозяев Яннис Адетокумбо, набравший в этой игре 40 очков. Также в его активе 12 подборов и 9 передач.

В составе «Шарлотт» выделялся Ламело Болл, в активе которого 36 очков и 9 передач.

«Милуоки» продлил победную серию до восьми матчей.

Giannis: 40 PTS, 12 REB, 9 AST

LaMelo: 36 PTS, 9 AST, 8 3PM@Giannis_An34 and @MELOD1P had an epic showdown in Milwaukee 🔥 pic.twitter.com/kQxYp7M8qn