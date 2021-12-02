«Милуоки» обыграл «Шарлотт», Адетокумбо набрал 40 очков, «Сакраменто» победил «Клипперс»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Милуоки» одержал домашнюю победу над «Шарлотт» со счетом 127:125 (25:41, 35:27, 37:27, 30:30).

Автором победного броска за две секунды до финальной сирены стал форвард хозяев Яннис Адетокумбо, набравший в этой игре 40 очков. Также в его активе 12 подборов и 9 передач.

В составе «Шарлотт» выделялся Ламело Болл, в активе которого 36 очков и 9 передач.

«Милуоки» продлил победную серию до восьми матчей.

Giannis: 40 PTS, 12 REB, 9 AST

LaMelo: 36 PTS, 9 AST, 8 3PM@Giannis_An34 and @MELOD1P had an epic showdown in Milwaukee 🔥 pic.twitter.com/kQxYp7M8qn — NBA (@NBA) December 2, 2021

«Сакраменто» выиграл на выезде у «Лос-Анджелес Клипперс» — 124:115 (29:21, 33:31, 37:24, 25:39).

Лучшими в составе победителей были Де'Аарон Фокс (24 очка) и Теренс Дэвис (23). Ришон Холмс оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов.

Хорватский центровой «Клипперс» Ивица Зубац набрал 17 очков и сделал 7 подборов.

«Клипперс» проиграли четыре из пяти последних матчей.

Результаты остальных матчей

«Вашингтон» — «Миннесота» 115:107 (24:24, 29:33, 38:31, 24:19)

«Индиана» — «Атланта» 111:114 (29:38, 28:27, 31:22, 23:27)

«Орландо» — «Денвер» 108:103 (15:29, 32:34, 32:20, 29:20)

«Бостон» — «Филадельфия» 88:87 (21:20, 23:20, 20:23, 24:24)

«Майами» — «Кливленд» 85:111 (16:31, 27:30, 20:26, 22:24)

«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» 110:114 (26:24, 34:29, 21:20, 29:41)

«Нью-Орлеан» — «Даллас» 107:139 (23:41, 23:26, 29:35, 32:37)