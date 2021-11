«Лейкерс» дожали «Шарлотт» в овертайме, Карри набрал 50 очков в матче с «Атлантой»

За океаном минувшей ночью состоялись очередные матчи в регулярном чемпионате НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграли на своей площадке у «Шарлотт» — 126:123 OT (29:26, 32:34, 33:27, 21:28, 11:8).

Одним из лучших в составе калифорнийцев был Энтони Дэвис, в активе которого 32 очка, 12 подборов и 5 блок-шотов. Рассел Уэстбрук оформил трипл-дабл из 17 очков, 12 подборов и 14 передач.

У «Шарлотт» автором трипл-дабла стал Ламело Болл, набравший 25 очков и сделавший 15 подборов и 12 передач.

Серия поражений «Шарлотт» достигла пяти матчей.

Еще в одном матче «Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Атлантой» со счетом 127:113 (32:34, 29:31, 41:20, 25:28).

Героем встречи стал разыгрывающий хозяев площадки Стефен Карри. Лидер «Голден Стейт» набрал 50 очков, а также сделал 10 передач и 7 подборов.

Stephen Curry WENT OFF.

🔥 50 points (NBA season high)

🔥 10 dimes, 3 steals, 9 threes

🔥 3rd @warriors player with 50p/10a

🔥 Oldest player ever with 50p/10a

GSW improves to an NBA-best 9-1! pic.twitter.com/0qGgBO4lDD