«Лейкерс» дожали «Шарлотт» в овертайме, Карри набрал 50 очков в матче с «Атлантой»

За океаном минувшей ночью состоялись очередные матчи в регулярном чемпионате НБА.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Стефен Карри в десятый раз за карьеру набрал в одном матче не менее 50 очков Фото: twitter.com/NBA

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграли на своей площадке у «Шарлотт» — 126:123 OT (29:26, 32:34, 33:27, 21:28, 11:8).

Одним из лучших в составе калифорнийцев был Энтони Дэвис, в активе которого 32 очка, 12 подборов и 5 блок-шотов. Рассел Уэстбрук оформил трипл-дабл из 17 очков, 12 подборов и 14 передач.

У «Шарлотт» автором трипл-дабла стал Ламело Болл, набравший 25 очков и сделавший 15 подборов и 12 передач.

Серия поражений «Шарлотт» достигла пяти матчей.

Еще в одном матче «Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Атлантой» со счетом 127:113 (32:34, 29:31, 41:20, 25:28).

Героем встречи стал разыгрывающий хозяев площадки Стефен Карри. Лидер «Голден Стейт» набрал 50 очков, а также сделал 10 передач и 7 подборов.

Stephen Curry WENT OFF.

🔥 50 points (NBA season high)

🔥 10 dimes, 3 steals, 9 threes

🔥 3rd @warriors player with 50p/10a

🔥 Oldest player ever with 50p/10a

GSW improves to an NBA-best 9-1! pic.twitter.com/0qGgBO4lDD — NBA (@NBA) November 9, 2021

Карри в десятый раз за карьеру набрал в одном матче не менее 50 очков.

«Голден Стэйт» выиграл девять из десяти первых матчей в новом сезоне.

Результаты остальных матчей

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» 96:103 (21:28, 23:30, 25:14, 27:31)

«Чикаго» — «Бруклин» 118:95 (35:27, 16:30, 25:21, 42:17)

«Мемфис» — «Миннесота» 125:118 OT (34:34, 24:20, 23:38, 32:21, 12:5)

«Даллас» — «Нью-Орлеан» 108:92 (22:27, 29:20, 27:22, 30:23)

«Денвер» – «Майами» 113:96 (30:25, 34:24, 27:21, 22:26)

«Сакраменто» — «Финикс» 104:109 (28:34, 36:33, 12:31, 28:11)