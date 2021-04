«Филадельфия» прервала серию побед «Клипперс», «Даллас» уступил «Нью-Йорку»

В регулярном чемпионате НБА состоялся очередной игровой день.

«Филадельфия» выиграла на своей площадке у «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:103 (31:20, 28:27, 22:30, 25:26).

Камерунский центровой победителей Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 36 очков и 14 подборов.

В составе «Клипперс» выделялся Пол Джордж, собравший коллекцию из 37 очков, 9 подборов и 6 передач.

«Филадельфия» прервала семиматчевую победную серию «Клипперс».

«Нью-Йорк» одержал гостевую победу над «Далласом» — 117:109 (34:25, 22:27, 27:27, 34:30).

Форвард «Никс» Джулиус Рэндл стал самым результативным игроком встречи, набрав 44 очка. Кроме того, в его активе 10 подборов.

Лидер «Далласа» Лука Дончич к 22 очкам добавил 19 передач и 8 подборов. Латвийский центровой хозяев площадки Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов.

Победная серия «Нью-Йорка» достигла пяти матчей.

Результаты остальных матчей

«Юта» — «Индиана» 119:111 (24:32, 32:37, 33:20, 30:22)

«Вашингтон» — «Нью-Орлеан» 117:115 OT (30:29, 32:32, 24:28, 19:16, 12:10)

«Детройт» — «Оклахома-Сити» 110:104 (25:32, 31:24, 30:23, 24:25)

«Бруклин» — «Шарлотт» 130:115 (29:35, 32:26, 33:28, 36:26)

«Торонто» — «Орландо» 113:102 (24:24, 23:27, 38:19, 28:32)

«Чикаго» — «Мемфис» 115:126 (33:33, 24:24, 28:37, 30:32)

«Миннесота» — «Майами» 119:111 (26:37, 35:24, 27:32, 31:18)

«Хьюстон» — «Денвер» 99:128 (28:35, 21:34, 30:31, 20:28)

«Сан-Антонио» — «Портленд» 106:107 (31:28, 26:20, 28:35, 21:24)

The @nyknicks win their 5th in a row!

➡️ Teams ranked 7-10 will compete in the NBA Play-In Tournament on May 18-21 to secure the final two spots for each conference in the Playoffs, which begin on May 22. pic.twitter.com/IIaTjsyVje