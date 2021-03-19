«Лейкерс» с двузначной разницей обыграли «Шарлотт», «Юта» проиграла «Вашингтону»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАдома обыгралсо счетом 116:105 (31:24, 29:21, 23:34, 33:26).

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 37 очков. Это был 1305-й матч Леброна в НБА, по этому показателю он вышел на 20-е место в истории.

У «Хорнетс» наиболее результативными в игре были Ламело Болл (26 очков), Терри Розир (20 очков) и Пи Джей Вашингтон (18 очков).

«Лейкерс» выиграли четвертый матч подряд и поднялись на второе место в Западной конференции, «Шарлотт» идет восьмым на Востоке.

В другом матче дня лидер регулярного чемпионата НБА «Юта» проиграла «Вашингтону» — 122:131 (20:31, 26:33, 36:36, 40:31).

Самым результативным у победителей стал Брэдли Бил, набравший 43 очка. Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл из 35 очков, 15 подборов и 13 передач.

У проигравших 42 очка набрал Донован Митчелл, еще 34 — Джон Инглз. «Уизардс» прервали серию из 5 поражений.

«Джазмены» уступили третий раз за последние пять встреч, «столичные» прервали серию из пяти поражений.

Другие результаты:

«Атланта» — «Оклахома-Сити» — 116:93 (31:21, 30:20, 30:26, 25:26)

«Нью-Йорк» — «Орландо» — 94:93 (24:26, 21:18, 27:22, 22:27)

«Финикс» — «Миннесота» — 119:123 (25:25, 33:28, 33:30, 28:40)

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 101:93 (31:23, 26:25, 20:22, 24:23)