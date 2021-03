«Вашингтон» выиграл у «Клипперс», Уэстбруку не хватило одного подбора для очередного трипл-дабла

В регулярном чемпионате НБА завершился очередной игровой день.

«Вашингтон» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:117 (25:22, 29:39, 33:26, 32:30).

Разыгрывающий хозяев Рассел Уэстбрук к 27 очкам добавил 9 подборов и 11 передач, а его партнер по команде Брэдли Бил набрал 33 очка и сделал 7 подборов.

У «Клипперс» самым результативным стал Кавай Леонард, в активе которого 22 очка. Хорватский центровой калифорнийской команды Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов.

Для «Клипперс» это поражение стало третьим кряду и четвертым в шести последних матчах.

«Бостон» выиграл на своей площадке у «Торонто» со счетом 132:125 (31:34, 35:36, 35:22, 31:33).

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал автором дабл-дабла из 27 очков и 12 подборов.

У гостей выделялся Норман Пауэлл, в активе которого 25 очков. Лидер «Торонто» Кайл Лаури оформил дабл-дабл из 14 очков и 19 передач.

«Бостон» продлил победную серию до четырех матчей.

Play after play, tonight's @Gatorade Player of the Game put his all in it to bring home the win. pic.twitter.com/S2JD6vwsYB