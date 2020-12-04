«Лейкерс» объявили о продлении контракта с Энтони Дэвисом

на официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом

Условия сделки между сторонами остаются неизвестными, однако ранее в СМИ сообщалось, что игрок подпишет контракт сроком на пять лет и зарплатой в 190 миллионов долларов.

OFFICIAL: AD is staying in Purple and Gold 💜💛 pic.twitter.com/jHqsBEwlk5 — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 4, 2020

Дэвис был выбран под первым номером драфта 2012 года клубом «Нью-Орлеан Хорнетс» (сейчас — «Пеликанс»), за который выступал до 2019 года. В завершившемся сезоне Дэвис в составе «Лейкерс» стал чемпионом НБА.

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