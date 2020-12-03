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    «Лейкерс» и Дэвис договорились о продлении контракта

    Баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс НБА
    «Лос-Анджелес Лейкерс» и центровой Энтони Дэвис договорились о продлении контракта, информирует ESPN.

    Энтони Дэвис
    Энтони Дэвис

    По информации издания, новое соглашение будет рассчитано на пять лет. За этот период баскетболист заработает 190 миллионов долларов.

    Отмечается, что в контракте прописана опция расторжения перед последним сезоном в 2024 году.

    Ранее стало известно, что звездный форвард Леброн Джеймс продлил контракт с «озерниками» до 2023 года.

  • Леброн продлил контракт с «Лейкерс»
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    • Дэвис провел в «Лейкерс» один сезон, в котором стал чемпионом. В минувшем игровом году он набирал 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота в среднем за встречу. 0

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