«Лейкерс» и Дэвис договорились о продлении контракта

«Лос-Анджелес Лейкерс» и центровойдоговорились о продлении контракта, информирует ESPN.

По информации издания, новое соглашение будет рассчитано на пять лет. За этот период баскетболист заработает 190 миллионов долларов.

Отмечается, что в контракте прописана опция расторжения перед последним сезоном в 2024 году.

Ранее стало известно, что звездный форвард Леброн Джеймс продлил контракт с «озерниками» до 2023 года.

Дэвис провел в «Лейкерс» один сезон, в котором стал чемпионом. В минувшем игровом году он набирал 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота в среднем за встречу. 0