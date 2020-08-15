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    В НБА хотят сохранить формат плей-ин

    Баскетбол НБА
    Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига может оставить формат квалификационных матчей за выход клубов в плей-офф в будущих сезонах.

    Адам Сильвер
    Адам Сильвер

    В текущем сезоне, прерванном из-за коронавируса, в НБА ввели правило: если команда, занявшая восьмое место, не опережает девятую более чем на четыре победы, они сыграют между собой за восьмое место в конференции в формате плей-ин.

    Такими клубами в этом сезоне стали «Портленд» и «Мемфис».

    «Я допускаю, что мы можем воспользоваться этой идеей в будущем. Как вы знаете, я уже давно говорил об этом, теперь мы воспользовались возможностью, чтобы попробовать воплотить идею.

    Не уверен, что такой же формат будет в будущем, но хотелось бы, чтобы он остался», — цитирует Сильвера Sports Illustrated. 0

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