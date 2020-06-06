Джордан пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с расизмом

Майкл Джордан
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Джордан и его компания присоединились к акции «Black Lives Matter».
«Пока укоренившийся расизм, который угрожает нашим социальным институтам, полностью не исчезнет, мы будем бороться за защиту и улучшение жизни чернокожих», — говорится в заявлении компании.
Пожертвования будут перечисляться на протяжении следующих десяти лет различным организациям, занимающимся вопросами расового равенства, социальной справедливости и расширения доступа к образованию.
Напомним, 25 мая в США при задержании полицейским был убит афроамериканец Джордж Флойд, что привело к массовым протестам в США. 0