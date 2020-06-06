Джордан пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с расизмом

Легенда НБАи его компания «Джордан Бренд» заявили о том, что пожертвуют 100 миллионов долларов на борьбу с расизмом.

Джордан и его компания присоединились к акции «Black Lives Matter».

«Пока укоренившийся расизм, который угрожает нашим социальным институтам, полностью не исчезнет, мы будем бороться за защиту и улучшение жизни чернокожих», — говорится в заявлении компании.

Пожертвования будут перечисляться на протяжении следующих десяти лет различным организациям, занимающимся вопросами расового равенства, социальной справедливости и расширения доступа к образованию.

Напомним, 25 мая в США при задержании полицейским был убит афроамериканец Джордж Флойд, что привело к массовым протестам в США. 0