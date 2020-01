«Нижний Новгород» обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов

гарантировал себе участие в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

После 12 туров «Нижний Новгород» одержал семь побед при пяти поражениях, занимая третье место в группе С. Следом за ними шел греческий «Перистери» с аналогичным балансом и на пятом месте — немецкий «Брозе Бамберг» с результатом 6/6.

Лидеры группы испанский «Иберостар Тенерифе» и чешский «Нимбурк» уже обеспечили себе участие в 1/8 финала, поэтому три команды боролись за две оставшиеся путевки.

Вечером 28 января «Перистери» и «Брозе Бамберг» провели встречу между собой. Победу в этом матче одержал греческий клуб, что лишило шанса на продолжение «Бамберга» бороться за четверку.

Таким образом, «НН» и «Перистери» гарантировали участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы в плей-офф Лиги Чемпионов 2019-2020! Второй год подряд — https://t.co/UUCrnG2HKh

We are in @BasketballCL playoffs! 👏 pic.twitter.com/51qUmle26z