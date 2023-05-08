Австралиец Марк Полманс и американец Кристофер Юбэнкс встретятся в первом круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 08 мая, начало — в 05:00 мск. Полманс — Юбэнкс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марк Полманс

Полманс прошлый сезон откровенно провали, но в этом начинает подавать какие-то признаки жизни.

Австралиец отлично выступил на турнире в Гванджю, который проводился на прошлой неделе. Это само по себе уже событие, поскольку Марк в редких случаях проходил даже во второй круг соревнований, в которых участвовал.

У него весьма неплохие резаные, но это сугубо оборонительный теннис, который рассчитан на ошибку соперника. С Юбэнксом такой номер не пройдет.

Все прогнозы на теннис

Если Полманс сядет сразу же в оборону, то американец его просто разбомбил с халфкорта, поскольку австралиец совсем не умеет играть по длине.

Кристофер Юбэнкс

Американский игрок, который год доказывает свою состоятельность, но пока что не смог добиться действительно серьезных побед на куда более статусных соревнования, нежели «челленджеры».

Юбэнкс завершил выступление в Гванджю на той же стадии, что и Полманс, только проиграл Томсону во втором полуфинале южнокорейского соревнования.

Сил и задора у него вполне достаточно, чтобы доказать свою состоятельность ещё на одном азиатском турнире.

Расклад сил целиком и полностью в пользу Юбэнкса, и он обязан забирать предстоящий поединок, если не начнет заниматься шутовством на корте.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят американского теннисиста в этом поединке: победа Полманса — 3.06, победа Юбэнкса — 1.35.

Прогноз: Юбэнкс не заметит своего противника при всем уважении к нему.

Ставка: Ф2 (-3) за 2.01.

Альтернативный прогноз: Матч получится простым для американца, поэтому вполне можно даже рассмотреть фору по сетам в его пользу.

Альтернативная ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.99.