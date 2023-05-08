ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Факел»Два по цене одного. Евсеев спас «Факел» от прямого вылета и подарил «Зениту» чемпионский матч «Ман Сити» — «Лидс»Гюндоган затмил Холанна. «Манчестер Сити» испортил дебют Эллардайса «Манчестер Сити» — «Арсенал»Финишная прямая АПЛ. «Ман Сити» и «Арсенал» в борьбе за титул, «Ливерпуль» и «МЮ» — за место в топ-4
  • 00:57
    • «Реал» стал обладателем Кубка Испании
  • 00:39
    • Перес выиграл квалификацию Гран-при Майами, Алонсо — второй
    Все новости спорта

    Юбэнкс не оставит шансов своему сопернику?

    Полманс — Юбэнкс. Прогноз, ставка (2.01) на матч первого круга в Пусане, 08 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Полманс — Юбэнкс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристофер Юбэнкс
    Австралиец Марк Полманс и американец Кристофер Юбэнкс встретятся в первом круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 08 мая, начало — в 05:00 мск. Полманс — Юбэнкс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Марк Полманс

    Полманс прошлый сезон откровенно провали, но в этом начинает подавать какие-то признаки жизни.

    Австралиец отлично выступил на турнире в Гванджю, который проводился на прошлой неделе. Это само по себе уже событие, поскольку Марк в редких случаях проходил даже во второй круг соревнований, в которых участвовал.

    У него весьма неплохие резаные, но это сугубо оборонительный теннис, который рассчитан на ошибку соперника. С Юбэнксом такой номер не пройдет.

    Все прогнозы на теннис

    Если Полманс сядет сразу же в оборону, то американец его просто разбомбил с халфкорта, поскольку австралиец совсем не умеет играть по длине.

    Кристофер Юбэнкс

    Американский игрок, который год доказывает свою состоятельность, но пока что не смог добиться действительно серьезных побед на куда более статусных соревнования, нежели «челленджеры».

    Юбэнкс завершил выступление в Гванджю на той же стадии, что и Полманс, только проиграл Томсону во втором полуфинале южнокорейского соревнования.

    Сил и задора у него вполне достаточно, чтобы доказать свою состоятельность ещё на одном азиатском турнире.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Расклад сил целиком и полностью в пользу Юбэнкса, и он обязан забирать предстоящий поединок, если не начнет заниматься шутовством на корте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят американского теннисиста в этом поединке: победа Полманса — 3.06, победа Юбэнкса — 1.35.

    Прогноз: Юбэнкс не заметит своего противника при всем уважении к нему.

    Ставка: Ф2 (-3) за 2.01.

    Альтернативный прогноз: Матч получится простым для американца, поэтому вполне можно даже рассмотреть фору по сетам в его пользу.

    Альтернативная ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.85
  • Прогноз на матч Вегас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Алискеров — Хоуз
  • Бокс
  • Сегодня в 02:10
    •  2.16
  • Прогноз на матч Родригез — Яндироба
  • Бокс
  • Сегодня в 03:05
    •  5.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.43
  • Прогноз на матч Добер — Фревола
  • Бокс
  • Сегодня в 04:35
    •  2.57
  • Прогноз на матч Евлоев — Лопес
  • Бокс
  • Сегодня в 05:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Райдер — Альварес
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Андраде — Сяонань
  • Бокс
  • Сегодня в 06:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Мухаммад — Бернс
  • Бокс
  • Сегодня в 06:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Стерлинг — Сехудо
  • Бокс
  • Сегодня в 07:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Полманс — Юбэнкс: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на теннис. Юбэнкс не оставит шансов своему сопернику?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры