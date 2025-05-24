готовятся к очередному матчу в плей-офф Кубка Стэнли. Игра, назначенная на 24.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 03:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Даллас — Эдмонтон 6:3. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Даллас — Эдмонтон с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Даллас:

Ничья:

Эдмонтон:

Где смотреть онлайн Даллас — Эдмонтон?

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