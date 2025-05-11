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    Каролина — Вашингтон прямая трансляция — 11.05.2025

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Каролина и Вашингтон готовятся к очередному матчу в плей-офф Кубка Стэнли. Игра, назначенная на 11.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 01:00 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Вашингтон — Каролина 3:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Каролина — Вашингтон с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:2.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Каролина:
    • Ничья:
    • Вашингтон:

    Где смотреть онлайн Каролина — Вашингтон?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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