2-й таймНаполи — ДженоаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку«Наполи» — «Дженоа». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Даллас — Виннипег прямая трансляция — 11.05.2025

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 23:30 11.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Даллас — Виннипег в Кубке Стэнли.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч команд между собой: Виннипег — Даллас 4:0. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Виннипег». Коэффициент ставки — 2.15.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:0.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:0.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Даллас:
    • Ничья:
    • Виннипег:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Виннипег.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нижегородцы доставят проблемы «Крыльям»
  • «Пари НН» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Бергамаски проведут удачную охоту на «волков»
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Каролина» вновь преуспеет на домашнем льду
  • «Каролина» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 12 мая
  • Завтра в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сантос — Сеара
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гауфф — Радукану
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие