проведут третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли 11 мая в 01:00 мск.

Сейчас в серии паритет 1:1. «Каролина» победила в овертайме 2:1, а «Вашингтон» в прошлый раз выровнял положение благодаря результату 3:1.

Дома «Каролина» уверенно играет против «Кэпиталз». Она выиграла 4 из 5 домашних матчей. Получится ли у гостей изменить тенденцию, покажет эта игра.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают больше шансов «Каролине» — 1.75 против 4.20 на основное время. При этом «ураганов» также высоко оценивают в случае ОТ и буллитов — 1.40 и 3.00.

Эксперты LiveSport предсказывают слабую результативность и близкий результат. Прогноз со ставками доступен здесь.

ИИ считает, что команды сыграют вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Каролина» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.