Сейчас в серии паритет 1:1. «Каролина» победила в овертайме 2:1, а «Вашингтон» в прошлый раз выровнял положение благодаря результату 3:1.
Дома «Каролина» уверенно играет против «Кэпиталз». Она выиграла 4 из 5 домашних матчей. Получится ли у гостей изменить тенденцию, покажет эта игра.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают больше шансов «Каролине» — 1.75 против 4.20 на основное время. При этом «ураганов» также высоко оценивают в случае ОТ и буллитов — 1.40 и 3.00.
- Эксперты LiveSport предсказывают слабую результативность и близкий результат. Прогноз со ставками доступен здесь.
- ИИ считает, что команды сыграют вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Каролина» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.