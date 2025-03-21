«Вашингтон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Овечкина в двух очках от сотни набранных пунктов. Последним результатом хозяев стала домашняя разгромная победа над «Детройтом» со счетом 4:1.
«Филадельфия» отстает на 9 очков от зоны плей-офф. Она проиграла 4 матча из 5 последних в турнире. В минувших двух встречах гости всухую проиграли «Тампе» (0:2) и «Каролине» (0:5).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- «Вашингтон» — безоговорочный фаворит букмекеров в этом матче. На его победу они дают 1.66, а с учетом ОТ и буллитов цифра составляет 1.39. На «Филадельфию» дают 4.20 и 3.00 соответственно.
- ИИ полагает, что «Флайерз» вырвут ничью, а матч закончится со счетом 3:3.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Филадельфия» смотрите на LiveCup.Run.
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