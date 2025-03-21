» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоится 21 марта в 02:00 мск.

«Вашингтон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Овечкина в двух очках от сотни набранных пунктов. Последним результатом хозяев стала домашняя разгромная победа над «Детройтом» со счетом 4:1.

«Филадельфия» отстает на 9 очков от зоны плей-офф. Она проиграла 4 матча из 5 последних в турнире. В минувших двух встречах гости всухую проиграли «Тампе» (0:2) и «Каролине» (0:5).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.10. «Вашингтон» — безоговорочный фаворит букмекеров в этом матче. На его победу они дают 1.66, а с учетом ОТ и буллитов цифра составляет 1.39. На «Филадельфию» дают 4.20 и 3.00 соответственно.

ИИ полагает, что «Флайерз» вырвут ничью, а матч закончится со счетом 3:3.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Филадельфия» смотрите на LiveCup.Run.

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