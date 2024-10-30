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    СКА — Локомотив: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.10.2024 в 19:30 начнется матч в КХЛ СКА — Локомотив

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 30.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча СКА — Локомотив в КХЛ.

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    Последний матч: «Локомотив» — «СКА» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча СКА — Локомотив.

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