начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 20.10.2024.

Последний матч: «Торонто» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торонто» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Коэффициент ставки — 2.72 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Торонто»).

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