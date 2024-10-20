начнут матч в 02:00 в НХЛ, 20.10.2024.

Последний матч: «Ванкувер» — «Филадельфия» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Филадельфия» — «Ванкувер». Коэффициент ставки — 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:4 (победит «Филадельфия»).

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