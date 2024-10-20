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    ЦСКА — Сочи: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.10.2024 в 17:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ ЦСКА — Сочи

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    ЦСКА и Сочи начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 20.10.2024.

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    Последний матч: «Сочи» — «ЦСКА» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Сочи.

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