Последний матч: «Сочи» — «ЦСКА» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Сочи.
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 100€Новым игрокам
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету