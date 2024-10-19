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    Оттава — Тампа-Бэй: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.10.2024 в 20:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Оттава — Тампа-Бэй

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Оттава и Тампа-Бэй начнут матч в 20:00 в регулярном сезоне НХЛ, 19.10.2024.

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    Последний матч: «Тампа-Бэй» — «Оттава» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Тампа-Бэй»).

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