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    Сиэтл — Филадельфия: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.10.2024 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сиэтл — Филадельфия

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сиэтл и Филадельфия начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 18.10.2024.

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    Последний матч: «Филадельфия» — «Сиэтл» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Сиэтл»).

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