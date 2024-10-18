В 03:00 18.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Эдмонтон» — «Нэшвилл» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нэшвилл» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нэшвилл — Эдмонтон.

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