начнут матч в 02:00 в НХЛ, 18.10.2024.

Последний матч: «Ванкувер» — «Флорида» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:6 (победит «Флорида»).

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