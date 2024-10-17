Последний матч: «Торпедо» — «Нефтехимик» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Нефтехимик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «Нефтехимик»).
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