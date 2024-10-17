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    Торпедо — Нефтехимик: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.10.2024 в 19:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Торпедо — Нефтехимик

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:00 17.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Торпедо — Нефтехимик в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Торпедо» — «Нефтехимик» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Нефтехимик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «Нефтехимик»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Нефтехимик.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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