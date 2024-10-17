начнут матч в 05:00 в НХЛ, 17.10.2024.

Последний матч: «Анахайм» — «Юта» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Анахайм» — «Юта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Юта»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Юта.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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