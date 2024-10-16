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    Куньлунь Ред Стар — Локомотив: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.10.2024 в 19:30 начнется матч в КХЛ Куньлунь Ред Стар — Локомотив

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Куньлунь Ред Стар и Локомотив начнут матч в 19:30 в КХЛ, 16.10.2024.

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    Последний матч: «Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Локомотив»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Куньлунь Ред Стар — Локомотив.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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