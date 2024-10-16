начнут матч в 19:30 в КХЛ, 16.10.2024.

Последний матч: «Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Локомотив»).

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