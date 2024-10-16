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    Даллас — Сан-Хосе: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.10.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Даллас — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 16.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Даллас — Сан-Хосе в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Сан-Хосе» — «Даллас» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Сан-Хосе». Коэффициент ставки — 2.44.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Даллас»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Сан-Хосе.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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