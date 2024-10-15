начнут матч в 02:30 в НХЛ, 15.10.2024.

Последний матч: «Питтсбург» — «Монреаль» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монреаль» — «Питтсбург». Коэффициент ставки — 2.27 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Питтсбург»).

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