начнут матч в 02:00 в НХЛ, 13.10.2024.

Последний матч: «Каролина» — «Тампа-Бэй» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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