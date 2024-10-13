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    Тампа-Бэй — Каролина: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.10.2024 в 02:00 начнется матч в НХЛ Тампа-Бэй — Каролина

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Тампа-Бэй и Каролина начнут матч в 02:00 в НХЛ, 13.10.2024.

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    Последний матч: «Каролина» — «Тампа-Бэй» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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