Для тех, кто делает ставки:
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.
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