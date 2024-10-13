В 02:00 13.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

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