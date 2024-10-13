В 04:00 13.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Коламбус» — «Колорадо» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колорадо» — «Коламбус». Коэффициент ставки — 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Колорадо»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колорадо — Коламбус.

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