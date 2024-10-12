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    Металлург Мг — Авангард: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.10.2024 в 14:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Металлург Мг — Авангард

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Металлург Мг и Авангард начнут матч в 14:30 в регулярном сезоне КХЛ, 12.10.2024.

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    Последний матч: «Металлург Мг» — «Авангард» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Мг» — «Авангард» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Металлург Мг»).

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