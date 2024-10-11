В 05:30 11.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Сент-Луис»).

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