начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 11.10.2024.

Последний матч: «Флорида» — «Оттава» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оттава» — «Флорида». Коэффициент ставки — 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Флорида»).

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