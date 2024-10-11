начнут матч в 02:00 в НХЛ, 11.10.2024.

Последний матч: «Баффало» — «Лос-Анджелес» 7:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Лос-Анджелес»).

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