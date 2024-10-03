начнут матч в 16:30 в регулярном сезоне КХЛ, 03.10.2024.

Последний матч: «Локомотив» — «Авангард» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Локомотив»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Локомотив.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100€ Новым игрокам