В 14:30 29.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Ак Барс» — «Автомобилист» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс». Коэффициент ставки — 2.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Автомобилист»).

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