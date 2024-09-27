Последний матч: «СКА» — «Северсталь» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА» — «Северсталь». Коэффициент ставки — 1.88.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:1 (победит «СКА»).
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