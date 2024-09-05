В 18:00 05.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Лада» — «Локомотив» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лада» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 1.77 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Локомотив»).

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