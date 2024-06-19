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    Флорида — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.06.2024 в 03:00 начнется матч в Кубке Стэнли Флорида — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 19.06.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Флорида — Эдмонтон в Кубке Стэнли.

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    Последний матч: «Эдмонтон» — «Флорида» 8:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.42.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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