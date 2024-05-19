В 21:20 19.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2024.

Последний матч: «Канада» — «Швейцария» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Швейцария»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Канада.

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