Последний матч: «Канада» — «Норвегия» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Канада» — «Норвегия». Коэффициент ставки — 1.85.
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