начнут матч в 21:20 в группе A чемпионата мира по хоккею-2024, 16.05.2024.

Последний матч: «Канада» — «Норвегия» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Канада» — «Норвегия». Коэффициент ставки — 1.85.

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