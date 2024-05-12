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    Латвия — Франция: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.05.2024 в 17:20 начнется матч в группе B ЧМ-2024 по хоккею Латвия — Франция

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Латвии
    Латвия и Франция начнут матч в 17:20 в группе B ЧМ-2024 по хоккею, 12.05.2024.

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    Последний матч: «Латвия» — «Франция» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Латвия» — «Франция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Латвия»).

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    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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