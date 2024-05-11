В 02:00 11.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч: «Флорида» — «Бостон» 6:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бостон» — «Флорида». Коэффициент ставки — 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Флорида»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бостон — Флорида.

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