В 05:30 19.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Чикаго» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Чикаго» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:4 (победит «Лос-Анджелес»).

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