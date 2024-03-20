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    Локомотив — Авангард: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.03.2024 в 19:30 начнется матч в плей-офф КХЛ Локомотив — Авангард

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 20.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Локомотив — Авангард в плей-офф КХЛ.

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    Последний матч: «Авангард» — «Локомотив» 0:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард». Коэффициент ставки — 2.22.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Локомотив»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив — Авангард.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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